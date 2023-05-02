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Гатув Ян Фрицев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гатув
Имя
Ян
Отчество
Фрицев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
82744. ГАТУВЪ, ЯНЪ ФРИЦЕВЪ (онъ же Гатува). Лиш. ос. пр. изъ к. Гробин. у., Нидербартавск. в., 31 г.; — М. С. 3 уч. Газенп.-Гробин. окр., 170 М., тюр. 6 м. Исп. 6 Окт. 907. | 906 171 1 1647 У. | 94 70222 169 М. | 95 9433 172 М.

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