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Репин Илья Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Репин
Имя
Илья
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
08 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8208. РЕПИН ИЛЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 30 л., Краснококшайск. к., Кужмаринск. в., д. Недельки. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 105, 113, 116, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 8 апр. 923.

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