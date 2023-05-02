Руколеев Василий Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Руколеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2820. РУКОЛЕЕВ, ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 50 л. Гр. Камышловск. у., Троицк. в., д. Каменок; — Р. В. Т. Т. Пермск. ж. д. Хищение, лиш, св., 2 г, Исп. 30 авг. 922.
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