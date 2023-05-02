Махмелан Абдул Мугинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Махмелан
- Имя
- Абдул
- Отчество
- Мугинов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48695. МАХМЕЛАНЪ, АБДУЛЪ МУГИновъ (онъ же Шайхисламъ). Сс.-посел. с. Улачинскаго, Усть-Илинск. в., Читинск. у., 47 л., рд. въ Альметск. в. и с., Бугульинн. у.; — Читинск. О. С. (во 2 р., 1 р. Губ. С.), 134, 135, 1 ч. 3 ч. 1653, 1 и 2 п. 1659 У., 375 и послѣдн. ч. § ѴІ 438 У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 35051, во времен. раб. на зав. на 1 г. Исп. 21 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.