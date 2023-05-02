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Кокляев Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кокляев
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4705. КОКЛЯЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 29 л., Нижне-Ломовск. у., с. Пешая Слобода. Пензенск. Губсуд. Ст. 76, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 сент. 923.

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