Каргу Осип Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каргу
- Имя
- Осип
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4969. Каргу Осип Адамов., 26 л., Ленинградск. окр. г Троцк. р., Ропшинск. в., д. Чухонско-Высоцкой. Ленинградск. Г. С. Ст. 3 ч. 167, л. с. 6 л. 18 мар. 927.
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