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Каргу Осип Адамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каргу
Имя
Осип
Отчество
Адамов
Дата исполнения приговора
18 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4969. Каргу Осип Адамов., 26 л., Ленинградск. окр. г Троцк. р., Ропшинск. в., д. Чухонско-Высоцкой. Ленинградск. Г. С. Ст. 3 ч. 167, л. с. 6 л. 18 мар. 927.

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