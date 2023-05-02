Жамбеев Тано Тембслатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жамбеев
- Имя
- Тано
- Отчество
- Тембслатов
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 394
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16822. Жамбеев Тано Тембслатов., 23 л. Урванск. окр., (К.-Б. А. О), с. Урух. Н. С. 5 уч. Сев.-Осет. А. О. Ст. 164, л. с. 1 г. 27 апр. 927.
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