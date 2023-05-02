Посадских Никанор Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Посадских
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 482
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25623. ПОСАДСКИХЪ, Никаноръ Никитинъ. Кр. Козлов. у., Градско Стрѣлецк. в., сл. Полковой (тарханъ), 42 л.; приг. М. С. 1 уч. г. Козлова, за участ. въ кражѣ, по 169, 4 п. 170, 1 п. 170¹ и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 16 Янв. 1887 г.
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