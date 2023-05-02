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Полетаев Михаил Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полетаев
Имя
Михаил
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
13 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6630. ПОЛЕТАЕВ, МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Нижегородск. у., Арманихинск. в., с. Теплого;—Н. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 13 мая 921.

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