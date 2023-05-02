Мухамет-Карымов Мухамет-Харис
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухамет-Карымов
- Имя
- Мухамет-Харис
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49023. МУХАМЕТЪ-КАРЫМОВЪ, МУХАметъ-Харисъ. Башк. Белебеев. у., Чукадытамаковск. в., д. Болтаевой, 21 г.; — З. Н. 5 уч. Белебеев. у., 170 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Мая 905.
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