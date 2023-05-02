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Колягин Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колягин
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
04 февраль 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
21992. КОЛЯГИНЪ, Дмитрій Ивановъ Сынъ кр. Макарьев. у., Работкинск. в., д. Соколищъ, 18 л.; род. того же у., въ с. Работкахъ; приг. М. С. 2 уч. Макарьев. окр., Нижегород. г., по 5 п. 170 и 3 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 4 Февр. 1887 г.

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