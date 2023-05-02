Грунер Леон Августов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грунер
- Имя
- Леон
- Отчество
- Августов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81676. ГРУНЕРЪ, ЛЕОНЪ АВГУСТОВЪ (онъ же Грунертъ), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы; — Варшавск. О. С., 19 Апр. 911, 152, 13, 3 ч. 1635, 3 и 5 п. 1659 и 2 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 17301, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №74381, арест. отд. 2 г. Исп. 28 Мая 911.
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