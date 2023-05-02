Зеек Зигфрид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеек Зигфрид Александрович

Зеек Зигфрид Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеек
Имя
Зигфрид
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4919. ЗЕЕК ЗИГФРИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., Себежск. у., Лидинск. в., д. Сутоки. Витебск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 25 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close