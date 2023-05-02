Сурин Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сурин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8253. СУРИН, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 18 л. Гр. б. Екатеринбургск. у., Сысертск. в., д. Кашиной; — Н. С. 25 уч. б. Екатеринбургск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 окт. 921.
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