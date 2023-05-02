Андржеевский Иван Мацеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андржеевский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Мацеев
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17124. АНДРЖЕЕВСКІЙ, Иванъ (Янъ) Мацѣевъ. Кр. (хлѣбопаш.), 60 л.; род. Слупецк. у., гм. Казимѣржъ, въ д. Цѣникъ-Косцельный, жилъ того же у. и гм., въ д. Пржійма; приг. Съѣзд. М. С. 2 окр. Калиш. г., по 154 и 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 7 Февр. 1887 г.
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