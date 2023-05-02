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Андржеевский Иван Мацеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андржеевский
Имя
Иван
Отчество
Мацеев
Дата исполнения приговора
07 февраль 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
17124. АНДРЖЕЕВСКІЙ, Иванъ (Янъ) Мацѣевъ. Кр. (хлѣбопаш.), 60 л.; род. Слупецк. у., гм. Казимѣржъ, въ д. Цѣникъ-Косцельный, жилъ того же у. и гм., въ д. Пржійма; приг. Съѣзд. М. С. 2 окр. Калиш. г., по 154 и 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 7 Февр. 1887 г.

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