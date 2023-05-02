Бобров Филипп Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобров
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20449. БОБРОВЪ, ФИЛИППЪ ТИХОНОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тосмк. у., Ишимск. в., д. Емельяновой, 33 л., рд. Ливенск. у., Ваханск. в., въ д. Корочевской;—М. С. 8 уч. г. Томска, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 24 Дек. 908. 900 638 170 М. | 94 44764 170 М.
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