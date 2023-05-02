Шпот Тит Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпот
- Имя
- Тит
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 668
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29028. ШПОТЪ, Титъ Григорьевъ. Кр. Чигирин. у., с. Мельниковъ (чернораб.), 18 л.; приг. М. С. 1 уч. Черкасск. окр., Кіев. г. (во 2 р.), по 16, 169, 8 п. 170 и 1 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ г. Исп. 28 Янв. 1887 г.
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