Прохоров Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Степан Михайлович

Прохоров Степан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохоров
Имя
Степан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
8007. ПРОХОРОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 30 л., Н.-Николаевск. у., Прокудск. в , д Котловой. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 116, 186, лиш. св. 3 г. Исп. 14 авг. 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close