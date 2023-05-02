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Сергеева Матрена Прохоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеева
Имя
Матрена
Отчество
Прохоровна
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8988. СЕРГЕЕВА МАТРЕНА ПРОХОРОВНА, 24 л., Тейковск. у., Миловск. в., д. Юрьева. Н. С. 6 уч. Ив.-Вознесенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 25 мая 923.

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