Кладовикова Прасковья Матвеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кладовикова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Матвеева
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49910. КЛАДОВИКОВА, ПРАСКОВЬЯ Матвѣева. К. Яранск. у., Ихтинск. в., д. Буровой, 39 л., рд. т. же у. и в., въ д. Козиной; — У. Чл. О. С., по Яранск. у., 2 п. 1112 Пит. У., 12 и 3 п. 14 М., тюр. 6 м. Исп. 8 Янв. 907. | 96 67918 Акц. У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.