Семенов Ефим Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50367. СЕМЕНОВЪ, ЕФИМЪ СЕМЕНОВЪ. К. Новоржев. у., Жадрецк. в., д. Кротелей, 19 л.; — Рижск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1947 У., тюр. 1 г. Исп. 13 Іюня 905. | 904 75074 172 М.
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