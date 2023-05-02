Головачев Павел Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головачев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39421. ГОЛОВАЧЕВЪ, ПАВЕЛЪ ГЕОРГІевъ (онъ -же Пашка и Головачъ). Сс.-посел. Минусин. у., Куракинск. в., с. Березовскаго, 23 л., рд. въ г. Минскѣ; — Иркут. С. П., 149 и 1 ч. 1645 У. и § І 438 У. о сс., каторж. раб. 6 л. Исп. 8 Марта 906 (Вѣр.). | 99 91718 1642 У.
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