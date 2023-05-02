Богданов Тит
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Тит
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109603. БОГДАНОВЪ, ТИТЪ, (безъ фам.) (онъ же Харитоновъ), 15 л. К. Холмск. у., Зуевск. в., д. Мялкина; — Великолуцк. О. С., 26 Янв. 911, 140, 152, 1 и 6 п. 1653 У., по сов. сть приг., напеч. въ 910 г. № 45095, котор. въ свою очер. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 70809, тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 8 Марта 911.
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