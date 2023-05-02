Сенатов Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сенатов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 173077. СЕНАТОВЪ, ИВАНЪ ГАВРИловъ. К. Бузулук. у., Любимовск. в., с. Кизилъ-Мечети, 37 л.; — Г. С. 3 уч. г. Самары 23 Окт. 909, 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 138833, тюр. 5м. Исп. 7 Нояб. 909. | 905 16934 169 М. | 92 73685 170 М. | 97 25671 169 М. | 92 51516 169 М. | 96 49665 169 М. | 91 84697 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.