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Луговой Дмитрий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луговой
Имя
Дмитрий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
135433. ЛУГОВОЙ, ДМИТРІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Хоперск. окр., в. и с. Семеновки, 40 л.; —Новочеркасск. С. П. 12 Сент. 909, 63 и 3 п, 1 ч. 129 Уг. У., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909.

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