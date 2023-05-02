Осипчук Бронислав Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипчук
- Имя
- Бронислав
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2414. ОСИПЧУК, БРОНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ, 23 л. Гр. Минск. у., Станьковск. в. и м.;— В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 н. «ж», лиш. св. 1 г. Исп. 14 ноября 922.
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