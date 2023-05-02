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Погодин Степан Виссарионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Погодин
Имя
Степан
Отчество
Виссарионов
Дата исполнения приговора
21 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
9491. Погодин Степан Виссарионов., 32 л., Белозерск. у., Бечевинск. в., х. Фитино. Н. С. 2 уч. Белозерск. у. Ст. 162 п. "г", л. с. 2 г. 21 июля 927.

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