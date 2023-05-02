Казаков Григорий Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казаков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50529. КАЗАКОВЪ, ГРИГОРІЙ ПРОКОФЬЕВЪ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Лодейнопольск. у., в. и с. Виницъ, рд. Стерлитамак. у., Аллагузатовск. в., въ д. Ангуловой; — Уфимск. О. С., 23 Нояб. 910, 1643 У., арест. отд. 4 г. Исп. 12 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 105402. 905 22721 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 59081 и 903 г. № 96711.
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