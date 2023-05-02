Петржак Валентий Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петржак
- Имя
- Валентий
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67780. ПЕТРЖАКЪ, ВАЛЕНТІЙ КАЗИМІРОВЪ. К. Ловичск. у., гм. и д. Бонковъ, 38 л.; — М. Съѣзда г. Варшавы, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1 ½ м. Исп. 20 Авг. 907.
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