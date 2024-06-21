Александров Кирилл Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142427. АЛЕКСАНДРОВЪ, КИРИЛЛЪ Корнеевъ, Сс.-посел. Ишимск. у., Фирсовск. в., д. Боковой, 36 л., изъ к. Удск. окр., в. и с. Сергіевскаго; — Иркутск. С. П. 17 Іюня 909, 124, 14 и 1 ч. 1681 У., тюр. 1 г. Исп. 5 Нояб. 909. | 4 Дек. 92 г. Тобольск. Губ. С., за разбой — каторж. раб. 11 л.
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