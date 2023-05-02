Шерстнев Андриан Козьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шерстнев
- Имя
- Андриан
- Отчество
- Козьмич
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8200. ШЕРСТНЕВ, АНДРИАН КОЗЬМИЧ, 27 л. Гр. Котельническ. у., Соболевск. в., д. Гребеневы; - Н. С. 9 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 4 г. Исп. 29 мая 919.
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