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Шерстнев Андриан Козьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шерстнев
Имя
Андриан
Отчество
Козьмич
Дата исполнения приговора
29 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8200. ШЕРСТНЕВ, АНДРИАН КОЗЬМИЧ, 27 л. Гр. Котельническ. у., Соболевск. в., д. Гребеневы; - Н. С. 9 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 4 г. Исп. 29 мая 919.

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