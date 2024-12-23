Круглов Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Круглов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32766. КРУГЛОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Кинешем. у., Углецк. в., д. Федяевой, 28 л.; — Костром. О. С. (въ 4 р.), 134, 2 и 3 п. 1655 У. и Выс маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 4 Апр. 905. | 903 41005 1658 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 4314. | 901 74759 169 М. | 99 3770 154 М.
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