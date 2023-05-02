Дятел Иван Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дятел
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4266. ДЯТЕЛ ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 41 г., Бочейковск. у., Носинск. в., д. Жероносековой. Н. С. 5 уч. Бочейковск. у. Ст. 142, 157 и 220, лиш. св. и пор. пр. 8 л. Исп. 20 марта 923.
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