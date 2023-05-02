Седлицкая Екатерина Несторовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Седлицкая
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Несторовна
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8842. СЕДЛИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА НЕСТОРОВНА, 26 л., Витебск. у., Верховск. в., д. Маловой. Н. С. 4 уч. г. Витебска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 10 сент. 923.
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