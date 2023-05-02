Банкина Елена Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Банкина
- Имя
- Елена
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 464. БАНКИНА, ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, 24 л. Гр. Подольск. у., в. и с. Кленова; — Н. С. Замоскворецк. р-на по Серпуховск. отд. г. Москвы. Укрыв. преступл., лиш. св. 6 м. Исп. 27 июня 919.
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