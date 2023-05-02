Чжан-Сян-Цы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чжан-Сян-Цы
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12201. ЧЖАН-СЯН-ЦЫ (ОН ЖЕ ЦУН-ДЖО-КУЙ, ОН ЖЕ ДЕ-ВУН-ДИН, ОН ЖЕ ХА-ЧУАН-ХИН, ОН ЖЕ ЧА-ВЫН-ДИН), 27 л., китайск. п. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 85, 2 ч. 97, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26/ѴІ—26.
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