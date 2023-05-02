Решетихин Иосиф Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Решетихин
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8225. РЕШЕТИХИН ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ, 29 л., б. г. Архангельска. Архангельск. Губсуд. Ст. Ст. 180 п. ≪е≫, 208 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 10 мая 923.
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