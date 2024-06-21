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Толкишевский Алексей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толкишевский
Имя
Алексей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140031. ТОЛКИШЕВСКІЙ, АЛЕКСѢЙ Ивановъ (онъ же Васильевъ). К. Чистопольск. у., Больше-Толкашевск. в., с. Сарсаса, 28 л., рд. т. же у. и в., въ с. Маломъ Толкашѣ; — Казанск. О. С. 134, 135, 13, 566 и 1 ч. 567 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 20 Окт. 909.

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