Борисов Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Тимофей Федорович

Борисов Тимофей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Тимофей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
785. Борисов Тимофей Федорович, 31 г., Бузулукск. у., Павловск. в., с. Максимовки. Актюбинск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/ІХ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.