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Цехановский Федор Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цехановский
Имя
Федор
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141042. ЦѢХАНОВСКІЙ, ФЕДОРЪ ЗАХАРОВЪ. Мщ. г. Николаева, Херсонск. г., 18 л.; — Одесск. О. С. 140, 152 и 1 ч. 1647 У., 12 и 169 М., тюр. 1 г. Исп. 6 Нояб. 909. | 908 96947 170 М.

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