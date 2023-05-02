Цехановский Федор Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цехановский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141042. ЦѢХАНОВСКІЙ, ФЕДОРЪ ЗАХАРОВЪ. Мщ. г. Николаева, Херсонск. г., 18 л.; — Одесск. О. С. 140, 152 и 1 ч. 1647 У., 12 и 169 М., тюр. 1 г. Исп. 6 Нояб. 909. | 908 96947 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.