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Лаврентьев Захар Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврентьев
Имя
Захар
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
24 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
95706. ЛАВРЕНТЬЕВЪ, ЗАХАРЪ МИхайловъ, 32 л. К. изъ сс. Енисейск. у., Анциферовск. в., с. Ворогова, рд. Кирсанов. у., Вяжлинск. в., въ с. Буровщинѣ; — Краснояр. О. С., 17 Мая 911, 53, 54 и 1 п. 129 Уг. Ул., крѣп. 1 г., съ зач. 6 м. и 25 дн. предв. заключ. Исп. 24 Іюня 911. | 97 89902 1642 У.

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