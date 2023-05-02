Лаврентьев Захар Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаврентьев
- Имя
- Захар
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95706. ЛАВРЕНТЬЕВЪ, ЗАХАРЪ МИхайловъ, 32 л. К. изъ сс. Енисейск. у., Анциферовск. в., с. Ворогова, рд. Кирсанов. у., Вяжлинск. в., въ с. Буровщинѣ; — Краснояр. О. С., 17 Мая 911, 53, 54 и 1 п. 129 Уг. Ул., крѣп. 1 г., съ зач. 6 м. и 25 дн. предв. заключ. Исп. 24 Іюня 911. | 97 89902 1642 У.
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