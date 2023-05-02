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Чушков Никита Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чушков
Имя
Никита
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
Источник
Скан
Оригинальная запись
141363. ЧУШКОВЪ, НИКИТА АБРАМОВЪ. К. Балашов. у., в. и с. Рѣпьевки, 30 л.; — Саратов. О. С., 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Сент. 909.

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