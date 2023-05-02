Кудрявцев Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7227. КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 25 л., Новоторжск. у., Тысяцк. в., д. Шополево, б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 2, 180 п. «б», 220, 222, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. Исп. 5 ноября 923.
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