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Кудрявцев Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7227. КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 25 л., Новоторжск. у., Тысяцк. в., д. Шополево, б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 2, 180 п. «б», 220, 222, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. Исп. 5 ноября 923.

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