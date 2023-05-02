Ухмылов Федор Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ухмылов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140367. УХМЫЛОВЪ, ФЕДОРЪ ЕВДОКИМОВЪ (онъ же Фильчагинъ). К. Сердобск. у., Барковск. в., с. Гривокъ, 38 л.; — Саратов. О. С. 2 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909.
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