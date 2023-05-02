Ухмылов Федор Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУхмылов Федор Евдокимов

Ухмылов Федор Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ухмылов
Имя
Федор
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140367. УХМЫЛОВЪ, ФЕДОРЪ ЕВДОКИМОВЪ (онъ же Фильчагинъ). К. Сердобск. у., Барковск. в., с. Гривокъ, 38 л.; — Саратов. О. С. 2 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close