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Прыгин Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прыгин
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10842. Прыгин Петр Алексеевич, 16 л., Котельничск. у. и в., д. Козлены. Вологодск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 13 апр. 926.

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