Лопушихин Алексей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопушихин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8238. ЛОПУШИХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Ардатовск. у., Рогожск. в. и с. Н. С. 3 уч. Лысковск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 15 янв. 923.
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