Денейкина Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денейкина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2593. ДЕНЕЙКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 50 л., Пятигорск. у., Горячеводск. в. и станицы. Н. С. 8 уч. Пятигорск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 2/ХІ—-24.
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