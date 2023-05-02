Крайнан Казимир Станиславович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крайнан
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Станиславович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25375. КРАЙНАН, КАЗИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ, 70 л. Гр. Люцинск. у., Зальмыск. в., д. Лозду; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. условно.
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