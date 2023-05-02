Сорокина Мария Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29115. СОРОКИНА, МАРИЯ ФЕДОРОВНА, 27 л. Гр. Костромск. у., Красносельск. в. и с.; — Н. С. 13 уч. Костромск. окр. Кража, пр. р. 8 м. Осужд. 28 июня 920.
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