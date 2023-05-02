Слесинская Марианна Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слесинская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 607
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17068. СЛЕСИНСКАЯ, МАРІАННА Николаева (она же Шишикская, Шиманская и Сисинская). Лиш. ос. пр. изъ к. Остроленск. у., гм. и д. Щавинъ, 25 л.; — Варшав. О. С., 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 17 Нояб. 908. | 906 6911 1655 У. | 901 30916 169 М. | 903 101635 1655 У. | 900 7813 169 М. | 902 17317 1655 У.
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